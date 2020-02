GMBM realiza campanha de conscientização no trânsito

Durante a semana, diversas ações alusivas à iniciativa serão executadas nos principais bairros do município

Junto com início do ano letivo, uma preocupação aumenta: o risco de acidentes nas vias públicas. Pensando nisso, a Prefeitura de Barra Mansa, através da Guarda Municipal, está intensificando nesta semana a campanha educativa “Volta às Aulas Nota 10”, do Programa Educação no Trânsito (PET). A iniciativa visa orientar motoristas e pedestres sobre os principais cuidados que devem ser tomados a fim de evitar que qualquer tipo de incidente aconteça.

Neste primeiro dia de campanha, a equipe realizou a distribuição de panfletos e orientou sobre respeito às leis de trânsito, tanto para motoristas, pedestres e ciclistas. Entre as normas, estavam a utilização do cinto de segurança, não estacionar em locais impróprios e não usar o celular enquanto dirige ou atravessando as ruas.

De acordo com o coordenador do PET, Agostinho Silva, essa campanha atua de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e a iniciativa, desde quando foi iniciada, proporcionou resultados positivos em Barra Mansa. “Nossa atuação visa garantir a redução nos números de acidentes no município e notamos que quando há um envolvimento das crianças, essa ação ganha ainda mais visibilidade. Por isso estamos programando uma próxima iniciativa para a semana do carnaval, que vai contar com a contribuição dos alunos da rede municipal de educação”, adiantou.

Sobre a iniciativa, Silva contou que os bairros Centro, Ano Bom e Vila Nova também receberão a atividade durante essa semana. “Nossa prioridade é atender as localidades onde há uma maior concentração de veículos e pedestres. Acredito que dessa forma conseguimos chamar atenção para algo que todos nós cobramos, que é a segurança”, completou.