Radial Leste recebe mais uma edição do Ruas de Lazer

Bike Anjo foi atração deste domingo

Nem o calor desanimou a população que queria aprender a pedalar e aproveitou domingo, dia 9, para participar do Ruas de Lazer, na Radial Leste, no bairro Aero Clube.

Nesta edição, os voluntários do Bike Anjo ensinaram crianças, jovens e adultos a pedalar. A orientadora do Bike Anjo, Magna de Fátima, destacou o bom movimento na parte da manhã, apesar da alta temperatura de domingo.

“Nós atendemos, neste domingo, de crianças a adultos, dos 5 aos 62 anos que vieram aprender a pedalar. Alguns aprendem na primeira aula, outros, por insegurança, medo de cair, demoram um pouco mais. Cada um tem o seu tempo certo. Tem gente que chega do zero, passa por etapas, ganha autoconfiança contra a insegurança e sai pedalando”, comparou.

Um grupo de voluntários está a postos de 9h às 12h, no inicio da Radial Leste, todo o segundo domingo do mês, para ensinar, gratuitamente, às pessoas que desejam aprender a andar de bicicleta.

O ciclista Máximo Almeida Bento, de 52 anos, morador do Retiro, avaliou o espaço do Projeto Ruas de Lazer. ”O projeto é muito bom para a gente exercitar sem medo dos carros”, disse Máximo.

O técnico judiciário federal, Flávio de Assis, 42, passeou com a filha Yara, de 4 anos, que estava pedalando.

“Muito bom, necessário este espaço. Esta é a única área pública, depois do Zoológico, onde a gente pode caminhar tranquilamente com os filhos sem ter que ir para um local muito distante do centro da cidade”, ressaltou Flávio.

A dona de casa Caroline Moreira, que estava com o sobrinho Pedro Miguel de 10 anos, e as filhas Mirele de 9 anos, e Melyssa de 6 anos, resumiu sua opinião. “É um espaço muito bom para a gente trazer a crianças”, disse.