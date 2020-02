MPVR sedia reunião do Conselho Comunitário de Segurança

O Ministério Público de Volta Redonda sediou nesta terça-feira, a primeira reunião deste ano do Conselho Comunitário de Segurança (CCS) Educação. O promotor de Justiça da Tutela Coletiva da Educação, Leonardo Kataoka, foi quem conduziu a reunião.

O CCS Educação foi instituído pela Secretaria de Segurança do estado do Rio de Janeiro, entre seus objetivos, está o estabelecimento de um fórum permanente de discussão próprio e especializado visando buscar soluções em conjunto para os problemas que se apresentam na comunidade escolar e a implantação de ações comunitárias e sociais.

Público alvo: Autoridades de segurança pública, Ministério Público, gestores escolares, autoridades municipais, órgãos de proteção à criança e adolescente.

As reuniões acontecem mensalmente e são conduzidas pelo Comando do 28º BPM. Nesta tarde além do anfitrião, Dr. Leonardo Kataoka, estiveram presentes a comandante do 28º BPM, tenente-coronel Andreia, a promotor da Infância Mariana Zampier, o comissário da infância, Juventude e Idoso Dr. Tadeu dos Santos que representou o Exmo. Juiz de Direito da Vara de Infância e Juventude de Volta Redonda e a secretaria municipal de Educação, Rita de Cássia Oliveira de Andrade.

Estiveram presentes ainda representantes da Guarda Municipal de VR, equipes de Pamesp Escolar, do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) do batalhão da PM de Volta Redonda e diretoras de escolas municipais e estaduais da região. Fotos: Divulgação