Subsecretário Bruno Marini abre encontro estadual sobre drogas em BM

Foi realizado na segunda-feira, no auditório da ACIAP Barra Mansa, o lançamento da 1ª etapa de capacitação aos novos conselheiros tutelares sobre a temática das drogas. O evento contou com a presença do subsecretário de Estado de Saúde de Prevenção à Dependência Química, Bruno Marini, que presidiu o encontro.

A capacitação é organizada por regiões, e contou com a participação de nove cidades. Além de Barra Mansa, município sede, participaram conselheiros tutelares de Itatiaia, Resende, Porto Real, Quatis, Rio claro, Volta Redonda, Piraí e Pinheiral.

De acordo com Bruno Marini, o objetivo é oferecer informações atualizadas e preparar os conselheiros para lidarem com a temática das drogas no dia a dia.

– Fico muito feliz com a possibilidade de estar contribuindo para que eles possam estar mais preparados para ajudar jovens, famílias e adolescentes – concluiu Bruno.

A capacitação foi preparada por uma equipe técnica da subsecretaria e ministrada pela Psicóloga Paula Esposel e a Assistente Social Ane Bartholomeu.

A próxima etapa, programada para 13 de março, será realizada no município de Nova Friburgo e região.