Deputado Furtado pretende ficar atento as propostas da Reforma Administrativa

Previsto para chegar ainda este mês para a aprovação no Congresso, a Reforma Administrativa tem sido analisada entre os parlamentares. O assunto foi um dos temas da conversa entre o deputado federal Delegado Antonio Furtado e representantes da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF), hoje (12/02), em Brasília.

– A previsão é que a Reforma Administrativa seja apresentada na Câmara dos Deputados nos próximos dias. Temos uma preocupação muito grande com a forma como os servidores públicos serão tratados. Já há notícias de que se pretende diminuir direitos e garantias. Não podemos aceitar que a população e os servidores sejam prejudicados. As reformas são importantes, mas devem ser feitas de forma consciente – alertou o parlamentar.

De acordo com informações do Governo Federal, a Reforma Administrativa foi realizada em partes para a análise na Câmara dos Deputados. Tudo seria dividido entre a situação dos atuais servidores e novas regras para quem ingressar no serviço público a partir das mudanças.

– Temos que analisar e ficar atento as mudanças propostas. Já se falam em não mais existir, para os novos, a estabilidade e diminuir os salários daqueles que vão entrar. Não podemos criar servidores públicos de terceira categoria. Isso afetará a prestação do serviço para a população. Eu estarei vigilante para que não exista nenhuma quebra e nenhum prejuízo para a população e nem para os servidores. Setor público não é parasita. Somos nós que fazemos esse país andar. Como deputado e delegado que sou, vou me dedicar sempre a essa missão – explicou o deputado Antonio Furtado.