Um acidente ocorrido na noite desta quinta-feira entre um carro e uma moto provocou a morte do motoqueiro Nardeli de Souza, de 56 anos, no km 178, na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira) na altura do bairro Barão de Angra, em Paraíba do Sul.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a idosa ficou com ferimentos e foi levada pelos bombeiros para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios. Segundo a unidade hospitalar, a idosa foi atendida e liberada no final da noite de quinta-feira. Foto: Redes Sociais