Polícia Militar apreende drogas no bairro Vale do Sol

Policiais militares receberam uma informação na noite de quinta-feira, através do disque denúncia sobre o tráfico de drogas que estava ocorrendo no bairro Vale do Sol, em Pinheiral. Os agentes foram até o local onde viram um homem pegando algo com um suspeito. Ele foi abordado e os agentes encontraram um sacolé de cocaína.

Os agentes levaram o rapaz até a casa onde conseguiu comprar a droga. Ele chamou o morador da casa que saiu até o portão e foi abordado pelos agentes. Ao deparar com os policiais ele tentou empreender fuga, entrando em luta corporal.

Ele foi imobilizado e na residência foram apreendidos outros suspeitos, com 27 papelotes cocaína, três tabletes maconha, três celulares, uma balança de precisão, sacolés para embalar drogas, uma touca ninja, um saco de pó branco e R$380.