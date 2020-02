Lucas Vieira Braga, de 27 anos, e um adolescente, de 15 anos, foram mortos a tiros na madrugada deste domingo, em evento pré-Carnaval, realizado na Praça do Miro, no bairro Lages, em Paracambi. Lucas morreu no local.

O adolescente chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Dr. Adalberto da Graça Lages, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O caso foi registrado na delegacia de Paracambi.