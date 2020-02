Uma carreta deu um “L” e atingiu um veículo no final da tarde deste domingo no km 235, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Piraí. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém ficou ferido. Chovia no momento do acidente.

Os motoristas foram orientados pela PRF a preencher um DAT (Declaração de Acidente de Trânsito) pela internet.