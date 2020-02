Polícia e MP fazem operação contra empresas que fraudavam licitações com o estado

A Polícia Civil e o Ministério Público estão realizando nesta terça-feira, a Operação ‘Olho no Lance’, para cumprir 17 mandados de busca e apreensão contra um grupo de empresas investigado por fraudar 14 pregões eletrônicos para ganhar licitações com órgãos públicos do estado.

A investigação apura irregularidades para a compra de material de escritório e produtos de limpeza, entre 2012 e 2018. O grupo de empresas possuía diversos vínculos, com familiares e societários, entre seus representantes. Com isso, eles conseguiram vencer pregões eletrônicos e firmar contrato com a administração pública estadual. Foto: Divulgação