Rio Barra Mansa transborda e deixa mais de 150 famílias desalojadas

O transbordamento dos rios Barra Mansa e Bocaina deixou famílias desalojadas nos bairros Nova Esperança e Siderlândia, entre a noite da segunda-feira e a madrugada desta terça. De acordo com o coordenador da Defesa Civil municipal, Serginho Bombeiro, foram cinco famílias no primeiro bairro e 150 pessoas no outro. A água começou a baixar por volta das 4 horas da madrugada.

O coordenador informou que, à noite, choveu 65mm na região do Carfanaum, o que provocou a elevação do Rio Barra Mansa, atingindo 4,34 metros por volta das 19h45min da segunda-feira. A Rua Florianópolis foi alagada.

Serginho informou ainda que o transbordamento do Rio Bocaina afetou moradores ribeirinhos da Siderlândia. Apesar da chuva intensa em Bananal (SP), o Rio Bananal – mesmo chegando a 4,08m – não saiu da calha, diferentemente do Bocaina.

“Em Bananal e [no distrito de] Rialto [em Barra Mansa] o volume de chuva foi de 33mm”, afirmou o coordenador da Defesa Civil. Ele lembrou ainda que o Paraíba está 3,54m acima do nível normal, o que dificulta uma redução maior do nível dos afluentes na cidade, devido ao represamento da água. Foco Regional