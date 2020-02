Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido na madrugada desta quarta-feira com uma arma na Rua 1, no bairro Jardim Tancredo Neves, na região do bairro São Geraldo, em Volta Redonda. Uma denúncia anônima levou os agentes até os suspeitos que estavam em um Voyage (preto). Eles seriam moradores do bairro Monte Castelo e teriam feitos vários disparos no bairro Sessenta.

Os agentes foram para o local e os suspeitos se dispersaram, mas o menor foi apreendido. (Foto: Polícia Militar)