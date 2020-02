PRF inicia ‘Operação Carnaval’ nas rodovias federais do RJ

A ‘Operação Carnaval’ da Polícia Rodoviária Federal (PRF) será deflagrada nas rodovias federais do Rio de Janeiro, a partir da próxima sexta-feira (21). O objetivo é reforçar o policiamento nos trechos com maior incidência de acidentes e criminalidade. A operação segue até a quarta-feira de cinzas (26).

Durante o Carnaval, há um aumento significativo no fluxo de veículos que transitam nas rodovias federais. Muitos motoristas acabam cometendo infrações que podem causar acidentes graves. Com o reforço na fiscalização, serão coibidas condutas que possam contribuir para o aumento da violência no trânsito.

O policiamento também será reforçado nos trechos com altos índices de criminalidade. As equipes dos grupos táticos e do Núcleo de Operações Especiais (NOE) farão patrulhamento, principalmente, na Região Metropolitana do Rio e na Baixada Fluminense. A operação contará ainda com motociclistas e um helicóptero para intensificar a fiscalização, nos dias e horários com tráfego mais congestionado.

Faça uma viagem segura

Planejamento– Informe-se previamente sobre as condições do tempo, as distâncias que percorrerá, pontos de parada, abastecimento e alimentação.

Revisão– Faça uma revisão prévia no seu veículo. Verifique as condições dos pneus, freios e sistema elétrico. Lembre-se que, mesmo durante o dia, é necessário o uso dos faróis baixos ligados nas rodovias.

Sinalização – Sempre respeite a sinalização nas vias, com atenção especial para a velocidade máxima e locais de ultrapassagens proibidas.

Emergência – Em casos de emergências, ligue imediatamente para a PRF através do telefone 191.

Operação Carnaval de 2019

A operação Carnaval de 2019 aconteceu entre os dias 1º e 6 de março. Neste período, aconteceram 71 acidentes, 81 feridos e 7 mortos.