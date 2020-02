Cão farejador da PRF encontra 50 quilos de cocaína em carro na Dutra

A droga estava escondida num compartimento do para-choque

Cão farejador da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou cerca de 50 quilos de cocaína dentro de um carro, na tarde de quarta-feira (19). O flagrante aconteceu durante uma abordagem na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Um homem foi preso por tráfico de drogas.

Durante patrulhamento na BR-116, policiais do Grupo de Operações com Cães (GOC/RJ) abordaram um carro, com um ocupante, que apresentou nervosismo e não sabia explicar as motivações de sua viagem, o que aumentou a suspeita da equipe.

Foram utilizados três cães farejadores, K9 May, Bud e Stella, que indicaram passivamente quanto a presença de ilícitos em parte preparada do veículo.

Em seguida, os policiais encontraram 51 tabletes de cocaína, cerca de 50 quilos, que estavam em um compartimento no para-choque traseiro.

O motorista, de 29 anos, informou que ganharia certa quantia, não informou o valor, para deixar o veículo em um estabelecimento na Avenida Brasil.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal de Nova Iguaçu.