PRF faz palestra para militares da Aman

Policiais rodoviários federais (PRF) realizaram nesta sexta-feira, palestras de Educação para o Trânsito, tratando de assuntos sobre direção preventiva e defensiva, com orientações sobre comportamento saudável no trânsito de forma a se evitar acidentes, para 2.5 mil militares da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende.

Entre os palestrantes estava o Chefe da 7ª DEL PRF, Inspetor Inagaki, em Resende. A PRF como indutora das políticas de segurança pública, responsável pelo policiamento das rodovias federais e áreas de interesse da união, tem como uma das medidas preventivas na redução da violência no trânsito promover palestras de Educação para o trânsito, com orientações sobre comportamentos corretos no trânsito e formas para se prevenir e evitar acidentes.

A realização destas palestras já faz parte do planejamento da PRF, sendo realizadas em órgãos públicos e privados, tanto em instituições de ensino quanto em empresas privadas. Desta forma, a PRF se coloca à disposição para atender as demandas referentes às palestras de Educação para o Trânsito mediante prévia solicitação e agendamento.