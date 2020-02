Colégio João XXIII inicia comemorações pelo seu jubileu de ouro

Evento de Carnaval foi organizado em comemoração aos 50 anos da escola

O Colégio João XXIII, em Volta Redonda, que em 2020 comemora seus 50 anos, realizou nesta sexta-feira, dia 21, o primeiro de diversos eventos previstos para o ano para celebrar a data. Foram realizadas oficinas de confecção de máscaras, pintura e maquiagem, confecção de abadás e de Bumba-meu-boi, oficina de fotos divertidas e criação de instrumentos de percussão com objetos recicláveis, além da apresentação da Banda Fevre e do grupo musical Meninos do Batuque.

“Essa foi a primeira ação de comemoração a essa data tão importante para o colégio. E, pela época do ano, resolvemos deixar nossos alunos mergulharem na nossa cultura através da festa mais popular do país”, enfatizou a diretora geral do João XXIII, Roberta de Souza, informando que todos os projetos do ano serão voltados para o jubileu de ouro.

Para a aluna Karolina Oliveira, de 13 anos, a festa foi muito diferente das atividades que normalmente são realizadas no colégio. “Eu achei muito bacana. Foi completamente diferente do que sempre temos no dia a dia. Eu adorei o batuque e a música que eles tocaram. Meu avô estudou no João XXIII e é muito bom saber que até minha família já passou pelo colégio”, contou.

Outra aluna que também adorou a comemoração do Carnaval foi Stella Moreira, de 12 anos. “Nunca tinha visto tanta movimentação assim. Fiquei eufórica. Vim fantasiada com o uniforme do meu time do coração. Minha mãe também estudou no colégio”, falou a jovem.

O presidente da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), Waldyr Bedê, enfatizou a importância dessas ações para os alunos. “São 50 anos de atuação do Colégio João XXIII e isso merece a comemoração com os alunos e com toda a comunidade escolar. Essa é a primeira atividade dedicada à escola no ano e a equipe diretiva já tem o cronograma de outras ações para o decorrer de 2020 para comemorar esse importante aniversário”, contou.