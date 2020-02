Flávio Collistet e namorada são sepultados em Resende

O corpo do jornalista Flávio Collistet, de 57 anos, e de sua namorada Ednalva Costa, de 54 anos, foram sepultados na manhã tarde desta segunda-feira, no Cemitério Senhor dos Passos, em Resende. Ednalva foi a primeira a ser sepultada, Logo depois foi o corpo do jornalista Flávio Collistet. Os dois morreram no trevo de acesso a BR-267, em São Vicente de Minas. Os dois estavam indo para São João Del Rey (MG) quando ocorreu o acidente envolvendo o carro Ford Fiesta e um caminhão.

Collistet era assessor de imprensa da prefeitura de Quatis, desde 2017. Durante o trajeto, Collistet enviou uma mensagem tranquilizando o prefeito de Quatis, Bruno de Souza, sobre a cobertura do Carnaval.

Prefeito, tudo bem? Conversei com o Adriano, ontem. Estou indo para São João Del Rey, neste domingo, e volto na segunda. Mas durante esse período, estarei on line 24 horas por dia para atualizar o noticiário sobre o carnaval e outros assuntos que se fizerem necessários junto à imprensa e às redes sociais. Qualquer necessidade neste sentido é só me acionar. Já falei com algumas pessoas, e vão me enviar fotos. Ok? Atenciosamente, Flávio Collistet.

O prefeito Bruno lamentou a morte de seu assessor e decretou luto oficial por três dias no município.

Nota de pesar.

O prefeito Bruno de Souza, MDB, manifestou na tarde do domingo, seu pesar pelo falecimento do jornalista e assessor de comunicação da prefeitura municipal de Quatis, Flávio Collistet.

“O prefeito Bruno de Souza, manifesta profundo pesar pelo falecimento do jornalista e assessor de Comunicação da Prefeitura Municipal de Quatis, Flávio Collistet, e sua namorada, Ednalva Costa, vítimas de um acidente de trânsito na manhã deste domingo, dia 23, próximo a cidade de Bom Jardim de Minas, MG.

Os votos de pesar pela grande perda e agradecimentos à dedicação e trabalho prestado a Quatis.