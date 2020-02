Idosa morre atropelada no bairro Ano Bom (BM)

A idosa, Ilza da Silva Reis, de 78 anos, morreu atropelada por um ônibus na tarde desta segunda-feira, na Rua Doutor José Maria de Mello Costa, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a idosa foi socorrida e levada para a Santa Casa de Misericórdia. Ela teve um corte pontiagudo na perna direita e no quadril.

Ela passou pelos procedimentos cirúrgicos, mas não resistiu aos ferimentos. Ele teve duas paradas cardiorrespiratórias. O corpo da idosa foi levado para o (IML) Instituto Médico Legal, no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

Segundo a Guarda Municipal imagens de câmeras de monitoramento do local estão sendo analisada para saber as circunstâncias do atropelamento. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.