Zoológico é opção de lazer no domingo de Carnaval

Local oferece diversão gratuita em Volta Redonda e ainda recebe visitantes das cidades vizinhas

Mesmo com o clima instável, o Zoológico Municipal de Volta Redonda, na Vila Santa Cecília, foi a opção de lazer escolhida por muitas famílias no domingo de Carnaval, dia 23. O local oferece diversão de graça para a população, assim como o Parque Aquático Municipal, que fica na Ilha São João. “O zoo passa pela maior reforma de sua história recente, que está 90% concluída, para atender com mais conforto as pessoas que lotam o espaço todos os finais de semana”, afirmou o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva.

Ele lembrou que, agora, além da entrada, o transporte para o zoológico também é de graça. Lançado no primeiro fim de semana de fevereiro, o CityZoo funcionou no domingo Carnaval. O projeto prevê sete viagens, de 9 às 15h, do Tarifa Comercial Zero, todo domingo, com saída do Retiro e ponto final no Zoológico Municipal. “A ação facilitou ainda mais o acesso da população ao zoo, que é um dos principais espaços públicos de lazer de Volta Redonda”, disse Samuca.

O zoológico é um espaço democrático, com opção de lazer para toda família. O passeio pelos recintos dos animais é o mais procurado pelos frequentadores que, depois de circular por todos os espaços, aproveitam os espaço disponíveis. As crianças se divertem do playground, enquanto os adultos preparam o piquenique. Mas o local, em meio à Mata Atlântica, também é ideal para que quer descansar sob as árvores com clima fresco, tranquilidade e segurança.

Laudeci Fernandes Ferreira estava com a filha Rafaela, de quatro anos. Morador do Santo Agostinho, ele afirmou que o zoo é o passeio preferido da filha. “Viemos sempre e com o feriado prolongado podemos aproveitar por mais tempo as atrações”, disse Laudeci.

O engenheiro Luiz Moura, que mora no Jardim Belvedere, comandava um grupo de colegas de profissão, todos com a família, para um dia de diversão e piquenique no zoológico. “Uso o espaço para diversão e para prática de esporte. Nada melhor que estar no meio da natureza enquanto faço minha caminhada”, falou.

O Zoológico Municipal de Volta Redonda tem cerca de 300 animais, sendo mais de 116 espécies, e uma área de 150.439 metros quadrados, incluindo o recinto dos animais, área verde, área de lazer e de piquenique. Está localizado em uma área de Mata Atlântica e no entorno da floresta da Cicuta. Funciona de terça-feira a domingo, das 8h às 16h30. Por Renata Borges com fotos de Evandro Freitas – Secom/VR