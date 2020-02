PRF prende homem com mandado de prisão na Lúcio Meira, em Barra do Piraí (RJ)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite de segunda-feira, por volta das 20 horas, um homem, de 48 anos, conduzindo um Fiat Strada Working (Petrópolis-RJ), no km 275, da Rodovia BR-393 (Lúcio Meira), em Barra do Piraí. A abordagem foi feita durante operação de fiscalização referente a Operação Carnaval. Os agentes verificaram que havia um mandado de prisão por estelionato e apropriação indébita, expedido pela Comarca de Aiuruoca/MG em 08 de julho de 2019, com data de validade até 29 de janeiro de 2022.

O condutor informou aos policiais que estava vindo de Minas Gerais para Barra Mansa. Ele disse que já havia cumprido 10 meses de prisão anteriormente pelos mesmos crimes. O veículo também foi autuado e retido para regularização, pois estava com pneus desgastados fora dos limites permitidos (pneu careca) pelo CTB.

Diante dos fatos, o condutor foi conduzido ileso para 88ª DP Barra do Piraí para procedimentos legais onde permaneceu preso.