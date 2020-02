Batalhão de Choque apreende drogas no Areal

Policiais do Batalhão da Polícia Militar (Batalhão de Choque) apreenderam nesta sexta-feira, numa área de mata, grande quantidade de drogas, na Comunidade do Areal, nas proximidades do Denit, em Angra dos Reis.

Foram apreendidos 695 papelotes de erva seca, 490 pinos com pó branco, 12 munições calibre .40, duas munições calibre 556, duas munições calibre 762, duas balanças de precisão, quatro rádios transmissores, três baterias extras, uma capa de colete com brasão da Polícia Militar, sem placa balística; 22 sacos de pinos fechados (1mil cada) e 22 sacos de pinos fechados (1 mil em cada).