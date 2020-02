Polícia Militar apreende arma e drogas no bairro Piteiras

Policiais militares receberam uma denúncia sobre o tráfico de drogas que estava sendo praticado por um homem, no bairro Piteiras, em Barra Mansa. Os agentes foram até o local e durante a aproximação deparou com um suspeito, já conhecido pelos policiais, no terraço de sua casa com um cigarro de maconha na mão.

Ao ser abordado o suspeito contou que havia uma arma em cima de sua cama. Durante revista na residência do suspeito apreendeu uma pistola calibre 9 mm, com a numérica suprimida, um carregador e 15 munições.

Foram apreendidos também uma pedra grande de crack, 215 pedras de crack, uma balança de precisão, um liquidificador para preparo, um frasco de citrato de fentanila, um frasco de quetamina anestésica; 12 embalagens de Pó Royal, uma peneira, 13 sacos grandes para mistura de cocaína, quatro litros de acetona, três sacos grandes de mistura para cocaína;

Dois vidros de líquido incolor não especificado, três sacos e grandes de mistura para cocaína. O suspeito e as drogas foram apreendidos e levadas para a Delegacia de Polícia de Polícia, de Barra Mansa.