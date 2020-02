PRF flagra condutor com mandado de prisão na Lúcio Meira

Policiais rodoviários federais (PRF) prenderam nesta sexta-feira, por volta das 16h20min, um homem, de 56 anos, conduzindo um veículo Nissan Versa (Cinza), no km 275, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Volta Redonda. Durante consulta aos sistemas os agentes da PRF verificaram que havia um mandado de prisão por débitos de pensão (Cível) alimentícia expedido em 23 de maio de 2017 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Angra dos Reis) com validade ate 16 de setembro de 2029.

Segundo os agentes os débitos devidos são de R$ 13.916,00 em 2017, acrescidas das prestações vencidas até a data em que for efetuado o devido pagamento, conforme determinado no mandado. O condutor alegou que estava tudo sob a responsabilidade de um advogado contratado e que achava que o problema já estaria resolvido. Diante dos fatos o condutor foi encaminhado ileso para 88ª Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí, para os procedimentos legais.