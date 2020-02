Volta Redonda emite cinco mil alvarás em três anos

Investimento da prefeitura em desburocratização contribuiu para o município se tornar o maior gerador de empregos do estado

Desde a implantação do Regin (Registro Mercantil Integrado) pela Prefeitura de Volta Redonda em março de 2017, o município contabilizou 4.889 alvarás de funcionamento emitidos para empresas até janeiro deste ano. Prestes a completar três anos de operação, o Regin contribui para agilizar o atendimento e ampliar a desburocratização na implantação de novas empresas.

“Criamos o Alvará Fácil que, para empresas de baixo risco, por exemplo, o documento seja emitido na hora. Outro avanço foi o decreto que reconhece o certificado do MEI (Microempreendedor Individual) como alvará. Com a abertura mais rápida de empresas, mais ágeis são as contratações e a movimentação da economia”, acrescentou o prefeito Samuca Silva.

A agilidade na emissão de alvará pelo Regin passa também pela ampliação no horário de atendimento e pela rapidez quando a atividade necessita de fiscalização. Estão integrados ao sistema do Regin, a Junta Comercial, o Registro Civil da Pessoa Jurídica, a Receita Federal, a Secretaria de Fazenda Estadual e a Prefeitura de Volta Redonda.

Além do Regin e do Alvará Fácil, a prefeitura investiu em outras ações de incentivo ao microempreendedorismo, como o Espaço do MEI – um canal online que pode ser acessado no site www.voltaredonda.rj.gov.br e onde microempreendedores podem cadastrar seus serviços e a população pode encontrar esses profissionais.

Essas medidas implantadas refletem na geração de empregos na cidade. Nos últimos três anos, o município recuperou 3.590 postos de trabalho dos 9.681 fechados no período entre 2013 e 2016. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e reforçam Volta Redonda como a maior geradora de empregos do estado.

“Com mais empresas sendo abertas, maior também é a arrecadação municipal para investimos em melhorias para a população. É um trabalho em conjunto que beneficia todo mundo”, acrescentou Samuca Silva, que recebeu o Prêmio Nacional Prefeito Empreendedor, do Sebrae, após conquista na categoria ‘Inclusão Produtiva e apoio ao Microempreendendor Individual’.