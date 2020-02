Jovem tenta fugir dos policiais e pula no Paraíba

Policiais militares detiveram um adolescente, de 17 anos, na noite de quinta-feira, depois dele ter pulado no Rio Paraíba do Sul, na Ponte Mauá, em Barra Mansa. Os agentes receberam uma informação sobre os assaltos praticados pelos usuários que utilizam a ponte. Ao chegar o local os policiais flagraram o suspeito assaltando duas pessoas.

Ao perceber a presença dos policiais militares o adolescente deixou um revólver no piso da ponte e pulou no Rio Paraíba do Sul, para não ser detido. Ele acabou sendo detido pelos policiais militares. Ele foi levado junto com a apreensão da arma para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.