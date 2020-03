Rio Barra Mansa transborda e invade ruas no bairro Nova Esperança

O Rio Barra Mansa voltou a transbordar na noite deste sábado devido as chuvas intermitentes ocorridas na região. A Rua Florianópolis, no bairro Nova Esperança mais uma vez foi atingida pelas cheias do rio. As sirenes da Defesa Civil foram acionadas anunciando a possibilidade de transbordamento do rio.

Os moradores das áreas afetadas e que moram as margens do rio acionaram o órgão através da emergência, pelo número 199. Além do bairro Nova Esperança, o bairro Boa Sorte também teve problemas com os alagamentos.