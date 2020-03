PRF prende foragido da Justiça com caminhonete roubada na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu no final da noite deste sábado, por volta das 22h30min, um jovem, de 25 anos, conduzindo uma caminhonete Toyota/Hilux, com placa de Osasco (SP), no km 293, da Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real. Os policiais rodoviários federais sinalizaram para o motorista parar e durante abordagem os agentes perceberam que o jovem estava muito nervoso. Indagado sobre seu destino, o suspeito disse que estava voltando do Rio de Janeiro, para a cidade onde mora.

Ele também não soube explicar o motivo da viagem. Durante revista e inspeção veicular minuciosa na caminhonete, os agentes verificaram que os documentos apresentavam indícios de adulteração. Foi constatado de que a caminhonete se tratava de um clone, sendo a original da mesma marca, modelo e cor com registro de roubo em 31 de janeiro de 2020 no município de São João de Meriti. O suspeito recebeu voz de prisão.

Durante consulta dos sistemas foi verificado também haver um mandado de prisão em aberto em seu desfavor expedido em 21 de fevereiro de 2020, com validade até 04 de janeiro de 2032, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pelos crimes de embriaguez ao volante e estupro. A ocorrência foi encaminhada para 100ª DP de Porto Real.