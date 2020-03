PM prende suspeito com drogas e por corrupção no bairro Campo Alegre

A Polícia Militar apreendeu na tarde desta segunda-feira, depois de uma denúncia anônima, 20 tabletes de maconha na Rua João Maurício de Macedo, no Campo Alegre, em Itatiaia. Um homem, de 39 anos, foi preso durante operação dos agentes. A denúncia dava conta de que uma grande carga de cocaína estava chegando ao local.

O homem foi flagrado quando deixava o imóvel com um tablete nas mãos. Ele tentou descartar a droga e fugir, mas foi alcançado pelos policiais. Segundo a PM, ele admitiu ter pagado R$ 20 mil pelo carregamento na comunidade do Acari, no Rio, e ainda ofereceu R$ 5 mil aos agentes, por semana, para não ser levado à delegacia. O preso vai responder por tráfico e corrupção ativa.