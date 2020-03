Polícia Militar apreende drogas no bairro Lago Azul

Policiais militares apreenderam no final da manhã desta segunda-feira, 1.744 pinos de cocaína enterrada em sacolés plásticos no bairro Lago Azul, em Barra do Piraí. Uma denúncia anônima levou os agentes até o local, num área de mata do bairro. Depois de muita procura, os agentes conseguiram encontrar duas bolsas em sacolas plásticas.

Segundo os policiais ninguém foi preso na ação, mas os suspeitos já estariam identificados. Foto: Polícia Militar