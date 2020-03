Mulher é atropelada em Barra Mansa

Uma mulher, de 32 anos, foi atropelada na manhã desta segunda-feira, por um carro na Avenida Joaquim Leite, no Centro de Barra Mansa. Segundo a Polícia Militar, a vítima teria dito que se distraiu e acabou entrando na frente do carro. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada, com ferimentos no punho, para a Santa Casa de Misericórdia.

A vítima passou por exame de raio X e foi avaliada por um ortopedista. O trânsito não sofreu alteração. A Guarda Municipal esteve no local para orientar o trânsito.