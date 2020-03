PRF flagra suspeitos transportando joias de ouro sem documentação fiscal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou na tarde desta segunda-feira, por volta das 14 horas, o condutor de um Ford Fusion Fle, cor prata, de São José do Rio Preto (SP), de 37 anos, tendo como acompanhante, um homem, de 50 anos, com várias joias, no km 277, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Durante a abordagem, os policiais rodoviários federais apreenderam 800 gramas de joias (pulseiras, brincos e etc), todas de ouro que estavam escondidas em compartimento dissimulado no interior da caixa de som do veículo, localizada no porta-malas. O passageiro, de 50 anos, assumiu a propriedade das joias que não tinham nota fiscal.

A abertura do compartimento era acionada por meio de dispositivo eletrônico. Os dois homens alegaram que estavam indo para o Rio de Janeiro e Campos dos Goytacazes (RJ).

Eles disseram também que transportavam as joias escondidas para evitar roubo e que trabalham com venda de joias, que estavam sem nota fiscal para burlar o pagamento de tributos.

Os suspeitos foram detidos, a princípio por sonegação fiscal, e a ocorrência foi encaminhada ao Posto Fiscal de Nhangapi, em Itatiaia, para os procedimentos cabíveis.