O corpo de um jovem, que não teve o nome e a idade divulgadas, foi encontrado com sinais de espancamento dentro do Cemitério Municipal, de Volta Redonda.

Segundo informações do local, o corpo foi encontrado apenas de bermuda e sem camisa. O cadáver estava enrolado em um cobertor. Ele pode teria sido morto no bairro Vila Brasília e desovado no cemitério.