Acidente envolve carro e moto na Lúcio Meira

Uma colisão ocorrida no início da tarde desta sexta-feira, por volta das 12h20min, entre um carro Fiat Palio WK e uma moto JTA/ Suzuki deixou o motociclista gravemente ferido, no km 268, da Rodovia Lúcio Meira (BR-293), na altura do distrito de Dorândia, em Barra do Piraí.

O Motociclista foi removido em estado gravíssimo para Santa Casa de Barra do Piraí. A pista esteve parcialmente interditada no momento do acidente. O trânsito fluiu pelas vias marginais do trevo de acesso a Dorândia.

A pista foi totalmente liberada por volta das 15h30min.