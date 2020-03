PRF inaugura nova sede da 7ª Delegacia em Resende

Será inaugurada nesta sexta-feira, às 9 horas, com a presença do diretor Geral da PRF (Delegacia da Polícia Rodoviária Federal), Adriano Marcos Furtado a nova sede da 7ª Delegacia da PRF da que será uma das mais modernas da região. A sede fica no município de Resende.

O evento contará com a presença de representantes da alta cúpula da PRF. Diretor Geral (Esta é mais alta função na PRF), Adriano Marcos Furtado, o Diretor Executivo, José Lopes Hott Júnior e o Superintendente da PRF no Rio de Janeiro Silvenei Vasques, além de autoridades locais.

Uma viatura Dodge Challenger, que estava operando em Foz do Iguaçu, chegou trazida por um guincho e já esta sendo uma sensação por onde passa. Muitas pessoas estão fotografando a raridade que fez parte da frota da PRF.

O veículo Dodge que faz parte da frota foi apreendido do narcotráfico e cedido para uso pela PRF.