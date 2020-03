Barra Mansa tem registro de coronavírus

A secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro confirmou nesta quinta-feira, o primeiro caso de um paciente infectado pelo coronavírus no estado. A mulher, de 27 anos, mora na cidade de Barra Mansa. Ela esteve recentemente na Itália, que registra epidemia da doença. A paciente esteve viajando pela Europa (inclusive pela Itália) no período de 9 a 23 de fevereiro.

O secretário de Saúde do Rio, Edmar Santos, afirmou em coletiva de imprensa que, apesar da confirmação, o estado continua no nível zero do plano de contingência, quando não há circulação do vírus. Segundo o secretário estadual de Saúde, a paciente não ficará isolada do marido dentro da casa. Apenas deverão evitar contatos para evitar contaminações. Este é o oitavo caso confirmado no Brasil.

NOTA OFICIAL DA PREFEITURA DE BARRA MANSA

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro acaba de confirmar o primeiro caso de novo coronavírus (COVID-19) em Barra Mansa.

A paciente de 27 anos foi infectada fora do país, possivelmente na Itália. Os primeiros sintomas se manifestaram no dia 17 de fevereiro. Ela foi medicada no dia 20, em Portugal, com anti-inflamatório.

Na tarde desta quinta-feira (05), a Prefeitura se reuniu com uma equipe do setor de pneumologia para alinhar as ações, sempre seguindo o Protocolo de Manejo para o novo coronavírus. A paciente segue em plano de contingência, em isolamento domiciliar.

A jovem voltou ao país no dia 23 de fevereiro, dando entrada na Santa Casa de Barra Mansa no domingo (01). A paciente passa bem e apresenta regressão da doença. Ela não teve caso de febre ou tosse, apresentando indícios de uma sinusite. O caso não apresenta riscos, pois já passou o período de transmissão, que é de 14 dias. Foto: Divulgação