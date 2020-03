PRF apreende carreta transportando álcool com nota fiscal irregular na Dutra

A Equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no início da madrugada desta quinta-feira, por volta das 00h10min, um motorista, de 36 anos, conduzindo uma carreta transportando álcool etílico, no km 276 da Dutra, em Barra Mansa.

Durante a fiscalização, os agentes perceberam que a nota fiscal constando ser 45 mil litros de álcool etílico, apresentava irregularidades. Os agentes entraram em contato com a Receita Estadual informando sobre a irregularidade e inconsistências tributárias.

O motorista foi detido e apresentado junto com a carreta no posto fiscal da Receita Estadual de Nhangapi, no km 324, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.