PRF detém caminhoneiro com mandado de prisão na RJ-393, em Barra do Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve no final da manhã desta segunda-feira, por volta das 11h45min, durante fiscalização de rotina, um caminhoneiro, de 44 anos, conduzindo um veículo Mercedes Benz, com placa de São Joaquim de Bicas (MG) no km 255, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), no bairro Belvedere, em Barra do Piraí.

O caminhoneiro seguia sentido São Paulo. Durante fiscalização foi verificado um mandado de prisão por tráfico de drogas e associação para o tráfico, expedida pela segunda Vara Criminal, da Comarca de Betim (MG), em 23 de julho, com validade até 30 de maio de 2026.

Diante dos fatos o condutor foi encaminhado ileso para 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí, onde ficou detido para cumprimento do mandado. A empresa proprietária do veiculo enviou outro motorista para retirada do mesmo.