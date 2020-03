Deputado Federal Antonio Furtado solicita novas unidades da Faetec e cursos para a região

Unidade de Resende será inaugurada ainda no primeiro semestre

Os investimentos na educação e capacitação profissional no Sul Fluminense foi o tema da conversa entre o deputado federal Delegado Antonio Furtado e o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Leonardo Rodrigues. No encontro, que aconteceu hoje (09/03) no Rio de Janeiro, também foi falado sobre novas Faetecs (Fundação de Apoio à Escola Técnica) para o Estado e a inauguração da unidade em Resende.

– Estou muito animado com a conversa que tivemos na secretaria de Ciências, Tecnologia e Inovação. Deixei o pedido de ampliação das Faetecs em todo estado do Rio, em especial no Sul Fluminense, e recebi a notícia de que a unidade de Resende já está praticamente pronta, só faltando uma questão de energia elétrica para ser inaugurada – comemorou o deputado.

De acordo com o secretário Leonardo Rodrigues, para melhorar a capacitação profissional no Estado, 16 novas unidades da Faetec serão inauguradas no Rio de Janeiro, além de polos integrados do Cederj (Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro).

– Vamos inaugurar várias unidades da Faetec. O Sul Fluminense também vai ser contemplado não só com a Faetec, mas com o polo integrado do Cederj. A população pode contar com o nosso trabalho, estamos empenhados em atender os pedidos do deputado – explicou o secretário de Ciências, Tecnologia e Inovação.

Para atender a demanda de alunos e a necessidade do mercado de trabalho, outras solicitações como ampliação de vagas e da modalidades de cursos fora solicitadas.

– Também solicitei novos cursos para as unidades da região entre eles o de solda, técnico de segurança e de vigilante. Dar oportunidade de capacitação e possibilidades de cursos profissionalizantes é fazer com que nossos alunos tenham vitória na vida – afirmou o parlamentar.