Campanha de prevenção ao câncer ginecológico é realizado em Volta Redonda

Volta Redonda promove campanha de prevenção ao câncer ginecológico e de mama. Ação acontece durante todo mês de março; Dia D será sábado, dia 28

Para marcar o mês da mulher, a Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está promovendo uma campanha de prevenção ao câncer ginecológico e de mama, que será realizada no mês de março na rede publica de saúde.

Durante todo o mês as Unidades da Atenção Básica de Volta Redonda e a Policlínica da Mulher, no bairro Aterrado, estarão captando mulheres para fazer os exames de rotina. O material para o exame de preventivo será colhido na própria unidade, onde as usuárias também receberão encaminhamento para mamografia.

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, lembra que trabalhar a prevenção à saúde é prioridade. “Pensamos nas mulheres o ano todo, mas neste mês de março, dedicado à elas, sempre fazemos essa campanha. Estamos ampliando os horários das unidades de saúde para contemplar todas as mulheres. A expectativa é de fazer três mil exames preventivos (papanicolau) de câncer de colo de útero e 1,5 mil exames de mamografia durante todo o mês”, disse o prefeito.

De acordo com a coordenadora do Programa da Mulher, da Secretaria de Saúde de Volta Redonda, Juliana Monteiro Ramos Coelho, responsável Técnica da Policlínica da Mulher, a campanha tem como objetivo a valorização do acolhimento à mulher nas unidades de saúde, orientando sobre a importância da prevenção à saúde.

“Queremos chamar a atenção das mulheres para o auto cuidado. Nosso objetivo é que elas procurem uma unidade mais próxima da sua residência para fazer exames de rotina: mamografia para mulheres acima de 40 anos e preventivo para as que estão na faixa etária entre 25 e 64 anos, incluindo as gestantes”, disse a médica.

A responsável técnica explica que são realizadas duas campanhas durante o ano. “A primeira delas no mês de março e a outra em outubro para que não fique tudo concentrado apenas no final do ano. Geralmente em janeiro e fevereiro, meses de férias e festas, as mulheres acabam não indo nas unidades para fazer seus exames. Então, realizamos a ação em março, também em comemoração ao mês da mulher”, disse Juliana.

O secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, informa que para atender as mulheres que trabalham fora de casa e, portanto não têm tempo para fazer seus exames, as Unidades Básicas de Saúde e de Saúde da Família estarão funcionando em horário estendido durante todo o mês. Já as Unidades dos bairros Vila Mury, Siderlândia e São Geraldo estarão funcionando todos os dias até as 19h.

“Todas as unidades vão funcionar em uma escala de revezamento conforme prevê a organização da campanha. Cada dia da semana uma unidade, dos quatro territórios, estarão nessa escala e funcionarão até as 19h”, disse o secretário.

O secretário destaca ainda que as Unidades Básicas de Saúde e de Saúde da Família e a Policlínica da Mulher estarão abertas no sábado, dia 28 de março, das 8h às 17h, quando acontece o Dia D.

Confira os dias e locais das unidades que estarão funcionando até as 19h:

· Dia 11: UBSF 249, UBSF Retiro I, UBSF Verde Vale, UBSF Siderópolis

· Dia 12: UBSF Belmonte, UBSF Jardim Cidade do Aço, UBSF Mariana Torres, UBSF Jardim Paraíba, UBSF Agua Limpa II, UBSF Jardim Belvedere, UBSF Monte Castelo, UBSF Três Poços, UBSF Roma II

· Dia 13: UBSF Açude II, UBSF Conforto, UBSF Santa Rita do Zarur, UBSF Santa Cruz, UBSF Santo Agostinho

· Dia 16: UBSF Retiro II, UBSF Ponte Alta, UBSF Vila Brasilia, UBSF Água Limpa, UBSF Roma I, UBSF São João, UBSF Vila Rica Tiradentes, UBS Candelária, UBSF Nova Primavera

· Dia 17: UBSF Padre Josimo, UBSF Belo Horizonte, UBS São Luiz, UBSF Vila Rica Três Poços, UBSF São Sebastião

· Dia 18: UBSF Açude I, UBSF São Carlos, UBSF Retiro I, UBSF Verde Vale, UBSF Siderópolis, UBSF Vila Rica Tiradentes, UBS Dom Bosco

· Dia 19: UBSF Jardim Cidade do Aço, UBSF Mariana Torres, UBSF São Lucas, UBSF Jardim Paraíba, UBSF Agua Limpa II, UBSF Jardim Belvedere, UBSF Monte Castelo, UBSF Roma II, UBSF Vila Americana, UBSF Santo Agostinho

· Dia 20: UBSF Açude I, UBSF Siderlândia, UBSF Santa Rita do Zarur

· Dia 23: UBSF Coqueiros, UBSF Eucaliptal, UBSF Retiro II, UBSF Vila Brasilia, UBSF Água Limpa, UBSF Roma I, UBSF São João, UBSF Vila Rica Tiradentes, UBSF Santa Cruz

· Dia 24: UBSF Açude I, UBSF Açude II, UBSF Jardim Belmonte, UBSF Belo Horizonte, UBS São Luiz, UBSF Vila Rica Três Poços, UBSF Três Poços

· Dia 25: UBSF 249, UBSF São Carlos, UBSF Retiro I, UBSF Verde Vale, UBSF Siderópolis, UBSF Vila Rica Tiradentes, UBS Candelária, UBSF São Sebastião

· Dia 26: UBSF Açude I, UBSF Belmonte, UBSF Jardim Cidade do Aço, UBSF Mariana Torres, UBSF São Lucas, UBSF Jardim Paraíba, UBSF Agua Limpa II, UBSF Jardim Belvedere, UBSF Monte Castelo, UBSF Roma II, UBSF Nova Primavera, UBSF Volta Grande

· Dia 27: UBSF Conforto, UBSF Siderlândia, UBSF Santo Agostinho

· Dia 28: Dia D, UBSF Açude II

· Dia 30: UBSF Eucaliptal, UBSF Retiro II, UBSF Ponte Alta, UBSF Vila Brasilia, UBSF Água Limpa, UBSF Roma I, UBSF São João, UBSF Vila Rica Tiradentes, UBSF Vila Americana

· Dia 31: UBSF Jardim Belmonte, UBSF Padre Josimo, UBSF Belo Horizonte, UBS Caieiras