Polícia Militar apreende garrucha, munições em Rio Claro

Policiais militares foram verificar uma suspeita de uma ameaça envolvendo um homem, de 35 anos e um jovem, de 18 anos, em uma casa localizada na Rodovia Saturnino Braga (ligação Barra Mansa-Angra dos Reis), em Rio Claro.

Quando os agentes chegaram os dois correram por um matagal. O jovem ainda gritou “vou achar a minha irmã e vocês vão ver só, não tenho medo de polícia”. Eles conseguiram fugir.

No local os policiais apreenderam uma garrucha calibre 22, com cinco munições intactas (calibre 22), uma munição calibre 32 e uma munição calibre 38. Com todo material apreendido os agentes foram até a Delegacia de Polícia, de Rio Claro, onde foi feito a ocorrência.