PRF prende passageiro de ônibus de turismo em Barra Mansa

Agentes da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam por volta das 17 horas, desta terça-feira um passageiro de um ônibus de turismo, com um mandado de prisão expedido pela Justiça, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

A equipe abordou um ônibus de turismo que vinha de Cabo Frio (RJ) com destino a Palmital (SP), Ao fazer a verificação dos passageiros constatou que o homem, de 32 anos tinha um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, expedido em 22 de outubro de 2019 pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com validade até 16 de outubro de 2026, por não pagamento de pensão alimentícia, Ele recebeu voz e a ocorrência foi encaminhada para a 90ª DP de Barra Mansa.