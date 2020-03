PRF aborda caminhão com problemas no eixo na Dutra, em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reteve no final da manhã desta terça-feira, por volta das 11h45min, um caminhão baú VW/24.250 com placa de Euclides da Cunha/BA, com um dos eixos fora do alinhamento, comprometendo a segurança e colando em risco a segurança no trânsito, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

O veículo estava “andando de lado” podendo causar um acidente grave. Os policiais rodoviários federais receberam várias denúncias sobre o problema e ficaram de prontidão até a chegada do veículo.

Logo após a informação o caminhão foi avistado e abordado, sendo verificado que o feixe de mola havia se deslocado, fazendo com que o segundo eixo do veículo saísse do lugar, deixando-o instável, comprometendo a dirigibilidade, estando o caminhão transitando quase que lateralmente, invadindo as duas faixas de rolamento, tendo inclusive colidido no espelho retrovisor de uma carreta que também parou no posto devido à colisão.

Quanto à colisão, por não ter havido vítimas, os condutores foram orientados ao preenchimento de DAT pela internet. Já o caminhão com defeito mecânico foi retido no pátio, por estar comprometendo a segurança do trânsito, até que fossem feitos os devidos reparos para regularizar a situação.