Mais de 800 idosos participam de aulão de exercício funcional em Volta Redonda

Ação aconteceu em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

Ainda em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no último domingo, dia 8, a Prefeitura de Volta Redonda realizou nesta quarta, dia 11, um aulão de exercícios físicos funcionais na Arena Multiuso da Ilha São João. O evento foi organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) e contou com a presença de mais de 800 idosos que participam do programa Melhor Idade em Movimento.

Além da aula de funcional, ainda teve maquiagem para as mulheres, aulas de capoeira e divulgação dos serviços da Secretaria de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos (Smidh), que apresentou as ações que a pasta realiza para a terceira idade.

O prefeito Samuca Silva esteve presente ao aulão e destacou a importância dos exercícios físicos para a terceira idade. “Hoje vim visitar nossos idosos e aproveitei para participar um pouco da aula de ginástica. É fundamental proporcionar à terceira idade ações voltadas ao exercício físico e combate ao sedentarismo”, explicou o prefeito Samuca Silva.

Segundo a secretária de Esporte e Lazer, Maria Paula Tavares, a equipe da Smel realiza um trabalho especial com os idosos da cidade. “Temos muita responsabilidade em oferecer atividades e um trabalho de excelência para a população idosa. A terceira idade inspira as outras gerações e realizar ações que combatam o sedentarismo e melhorem a qualidade de vida da população é muito importante”, disse.

A secretária de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos, América Tereza, destacou que Volta Redonda conta com uma rede de atendimentos a população idosa da cidade. “Estamos hoje comemorando a importância da mulher e de combater o sedentarismo que causa doenças a todas as idades. O município conta com uma rede de políticas públicas para os idosos e estamos aqui também para falar que a Smidh é uma pasta voltada para atender as demandas desta população”, contou.

No dia 25 e 26 de março, será realizado na Arena Esportiva, no bairro Voldac, o Aquecimento para os Jogos da Melhor Idade em Movimento.