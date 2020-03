Suspeito de assalto ao posto de combustível foi preso em Volta Redonda

Um jovem, de 25 anos, suspeito de ter participado de um assalto ao posto de combustível localizado na Avenida Adalberto de barros Nunes (Beira-Rio), na Vila Mury, em Volta Redonda, foi preso por policiais militares nesta quarta-feira, na Avenida Santa Izabel, no Retiro, em Volta Redonda.

Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça. Ele é suspeito de ter participado de um assalto no dia 12 novembro do ano passado, quando um dos comparsas que dirigia o veículo infartou ao volante. Os comparsas fugiram a pé numa das ruas que fica atrás do posto de combustível. O assalto rendeu R$1,5 mil para os assaltantes.