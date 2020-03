‘Orgulho de Volta’ entrega mais uma revitalização de escola em Volta Redonda

Escola Municipal Amaral Peixoto no bairro Retiro foi beneficiada com as melhorias

Através do programa Orgulho de Volta, mais uma unidade escolar de Volta Redonda foi revitalizada e entregue a população. As melhorias na Escola Municipal Amaral Peixoto vão beneficiar os mais de 430 alunos que estudam no local. A equipe da Secretaria de Educação (SME) realizou a pintura geral da unidade, sendo contempladas as salas de aula, sala de informática, refeitório, corredores e também a área externa.

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, destacou que a educação é uma das prioridades do atual governo municipal. “Fizemos concurso, investimos em uniforme e kit escolar e criamos cargos importantes dentro do trabalho realizado nas escolas. Mais de 40 unidades já receberam investimos como este. Tenho o compromisso de melhorar a vida das pessoas e estamos investindo no futuro através da educação, investindo nas crianças”, enfatizou o prefeito Samuca Silva.

A diretora Lissane Hélida de Souza destacou que a revitalização da escola é motivo de orgulho para todos os funcionários e alunos. “Agradeço a toda a comunidade escolar e ao prefeito que teve olhos para a nossa escola. Quero deixar minha gratidão a equipe da SME e apoio da secretária. Temos um sonho de tornar nossa escola referência. Estamos trabalhando para que esse sonho se torne realidade. Cada um está fazendo a sua parte, juntos somos mais fortes”, contou.

A cerimônia contou com uma apresentação dos alunos da unidade escolar que participam do programa ‘Volta Redonda Cidade da Música’. A Escola Municipal Amaral Peixoto não recebia este investimento desde 2008. A unidade conta com 16 turmas de Ensino Fundamental Anos Iniciais, sendo oito turmas pela manhã e oito à tarde.

O presidente da associação de moradores do bairro Retiro, Wanderley Dias de Moura destacou a importância da escola para a comunidade. “Parabenizar o corpo docente da escola por essa conquista. Essa é uma unidade escolar piloto do bairro. Quando se investe na educação se investe na cidadania. A educação é o melhor caminho para um futuro e agradecer a secretária de Educação e ao prefeito pelo trabalho realizado. Eu andei pela cidade e vi as melhorias não apenas na educação, mas também no asfalto”, disse.

A secretária de Educacão, Rita Andrade, agradeceu o suporte da gestão para a realização das ações nas unidades escolares. “Só temos a agradecer ao prefeito pela honestidade, carinho e suporte dado a SME em realizar essas ações. Estamos lutando muito, o prefeito criou o cargo de diretor adjunto e de cuidador educacional para atender a demanda da escolas de Volta Redonda. São investimento relevantes que colaboram a melhoria da qualidade do ensino de nossa cidade”, declarou.