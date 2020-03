Volta Redonda promove 8ª edição do ‘Espaço de Adoção Família Animal’

Cerca de 20 cães e gatos foram adotados neste domingo

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), realizou neste domingo, dia 15, a 8ª edição do ‘Espaço de Adoção Família Animal’. O projeto acontece na Feira Livre, no bairro Vila Santa Cecília. No evento, cerca de 20 gatos e cães foram adotados. Para adoção, a pessoa interessada precisava assinar um Termo de Adoção Responsável.

A coordenadora do Bem Estar Animal da SMMA, Alexsandra Fernandes informou que a maioria dos animais doados são resgatados por ONGs de Proteção Animal. “Desde a primeira edição da Feira de Adoção, já foram adotados no município 51 cães e 21 gatos, totalizando 76 animais”, disse Alexsandra.

A pessoa interessada em adotar um animal precisa ter 18 anos, apresentar identidade, CPF, comprovante de residência no município e assinar um Termo de Adoção Responsável onde estão os critérios que terá de seguir para o bem do animal adotado.

Quem esteve na feira de adoção foi Rafaela Elvira, que adotou duas gatinhas de apenas dois meses de vida. “Eu tinha uma gata que viveu 16 anos e morreu recentemente. Eu havia recolhido ela em uma praça pública. Eu acho muito importante este trabalho da secretaria porque assim está evitando que os animais abandonados sejam atropelados e maltratados nas ruas. Assim faz a felicidade de quem adota e garante o bem estar do animal”, comento.

A coordenadora do Bem Estar Animal da SMMA explicou ainda que os protetores de animais, que recolhem os animais para doações, serão capacitados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para que este trabalho seja feito com mais critérios e consciência. Não podendo mais ser de qualquer jeito o ato de doar um animal.