Corpo de homem é encontrado em Volta Redonda

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na tarde deste domingo nas proximidades do condomínio Alphaville, no alto de um morro, na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. O corpo apresentava ferimentos que podem ter sido provocados por descarga elétrica.

No local existe uma torre de transmissão de energia elétrica. Próximo ao corpo foi encontrado uma mochila contendo uma cópia da carteira de identidade, um endereço e um número telefônico, que seriam da vítima.

O corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, em Volta Redonda.