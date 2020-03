Um motorista de uma carreta morreu ao bater na traseira de outra, no início da manhã desta quarta-feira, por volta das 6 horas, no km 241, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, em Piraí. O motorista da outra carreta, com placa de Matias Barbosa (MG) não ficou ferido.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. O trânsito fluiu em meia pista.