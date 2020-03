Homem rouba carro, troca tiros com policiais militares e invade CSN, em Volta Redonda

Policiais militares prenderam no final da madrugada desta quarta-feira, um homem que havia roubado um carro Fiat Pálio preto Economy (placa EI-05J42), e trocado tiros com os agentes na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Segundo policiais, a vítima deu uma carona para o suspeito em Porto Real com destino a cidade de Volta Redonda.

O veículo passava em frente a Casa de Portugal, na Rodovia dos Metalúrgicos quando foi rendido pelo carona que apontou um revólver e uma faca e assumiu o volante, Ele roubou a carteira de identidade e o celular da vítima. O dono do carro conseguiu entrar em contato com a Polícia Militar que ficou de prontidão. Agentes da Vila Santa Cecília perceberam quando o carro passou pela viatura, em frente a Praça Brasil, no sentido Rua 33.

Houve perseguição e os agentes sinalizaram para o caro parar, mas o suspeito continuou a fuga. Os agentes comunicaram através do sinal de rádio para fazer um cerco ao veículo. O homem seguia em alta velocidade e começou a disparar contra os agentes. O veículo entrou na entrada principal da CSN derrubando a cancela, quase atropelando funcionários. Os agentes perceberam que não havia risco de atingir as pessoas e dispararam várias vezes contra o suspeito.

O suspeito foi atingido na perna. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender o suspeito. No interior do veículo foi encontrada uma lata de Red Bull, sendo usada como cachinho, contendo resíduas de crack.

Foi quando guarnição visualizou que não havia risco a terceiros e respondeu a injusta agressão em campo aberto, vindo a atingir o meliante na perna. De imediato foi feito contato com SAMU que rapidamente chegou ao local. Ressaltando também que fora encontrado uma lata da marca Red Bull sendo usada como cachimbo contendo resíduos de crack.