Creche no bairro Três Poços ganha revitalização em Volta Redonda

Entrega da unidade foi realizada sem a presença da população como medida de precaução contra o novo Coronavírus

Mesmo com a suspensão das aulas, a Prefeitura de Volta Redonda não deixa de investir na educação do município. Através do programa “Orgulho de Volta”, foi realizada nesta quinta-feira, dia 19, a entrega de mais uma melhoria para a população de Volta Redonda. A Creche Raiozinho de Sol, do bairro Vila Rica -Três Poços, foi revitalizada. Ao todo, foram investidos R$ 25 mil na pintura geral da unidade, além da construção da rampa de acesso e banheiros com acessibilidade. Como medida de precaução, a cerimônia não contou com a presença de público, a fim de evitar aglomeração.

“É a primeira melhoria entregue neste novo formato. A cidade não pode parar. Com muita responsabilidade e com todas as medidas de precaução, entregamos essa creche completamente revitalizada para a comunidade escolar do bairro num ato simbólico, apenas com a presença da secretária de Educação e da direção da escola. Seguimos investindo na educação do município. E, neste momento tão complicado, precisamos unir forças. Com essa medida tomada, evitamos a aglomeração de pessoas. Contamos com a compreensão da população de Volta Redonda”, destacou o prefeito Samuca Silva.

A Creche Raiozinho de Sol atende 99 alunos, sendo cinco turmas de Educação Infantil, um berçário, um maternal II e um maternal III, todas em tempo integral. Desde 2008, a creche não recebia um investimento como esse, que contou com a pintura das salas de aula, berçário, pátio, cozinha, banheiros, corredor e toda área externa. A diretora da unidade, Sandra Paschoeto, agradeceu pela melhoria realizada no local.

“Estamos bastante satisfeitos com essa ação realizada na creche. Os ventiladores e a parte elétrica também passaram por manutenção da Secretaria de Educação. Essa pintura deu mais cor à unidade que, em breve, retomará as atividades normalmente. Agradeço a presença da secretária e do prefeito em um momento tão delicado”, contou.

A secretária de Educação de Volta Redonda, Rita Andrade, destacou que 40 unidades já foram revitalizadas. “Algumas escolas e creches estavam muito abandonadas. Estamos utilizando recursos próprios para melhorar e investir em nossas unidades. São diversas melhorias que impactam diretamente no aprendizado do aluno. Essa creche zerou a fila da Chamada Escolar, atendendo 100% os alunos da comunidade”, declarou.